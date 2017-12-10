توقع زيادة سعر البيتكوين بعشرين مرة و حلولها محل الذهب

توقع كاميرون وينكلوس الذي تقدر ثروته في العملة السيبرانية “البيتكوين” بمليارات الدولارات، زيادة أخرى في قيمة هذه العملة بمقدار 20 ضعفا.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إنه يقيم حساباته على أساس تقييم القيمة السوقية الحالية للذهب، التي، في رأيه، تبلغ ستة تريليونات دولار. وأعرب وينكلوس عن ثقته بأن هذه العملة ستحل محل الذهب في المستقبل. وشدد على أنه مع شقيقه تايلر سيستمر بالتأكيد في تنفيذ العمليات بهذه العملة الافتراضية. ورفض الرجل الكشف عن حجم ثروته وكمية البيتكوينات الموجودة في حوزته.

وفي يوم 10 ديسمبر، قدرت القيمة المتوسطة للبيتكوين بـ​​13.8 ألف دولار. وفى وقت سابق من هذا الأسبوع تجاوز هذا الرقم 17 ألف دولار.

بدأ الأخوان التوأم تايلر وكاميرون في إقامة وتكوين مشروعهما للتواصل الاجتماعي، عندما كانا طالبين في جامعة هارفارد فى عام 2002. وأطلقا عليه اسم HarvardConnection وطلبا من صديق مبرمج المساعدة في التنفيذ التقني للمشروع .

وفي وقت لاحق غادر الثالث المشروع، وفي نوفمبر 2003 قام الأخوان وشريكهما ديفي ناريندر باستئجار مارك زوكربيرج وسلموه نصوص كود البرنامج المصمم من قبلهم، ولكن مارك زوكربيرج وعلى مدى الشهرين المقبلين، تجنب الاتصال مع الذين استأجروه وباشر العمل مع إدواردو سافيرين لإنشاء شبكته الاجتماعية الخاصة.(RT)