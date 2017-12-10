دعوى قضائية تتهم مخرج أفلام “ إكس مان ” بالاعتداء الجنسي على شاب قاصر

اتهمت دعوى قضائية، بولاية #واشنطن الأمريكية، مخرج سلسلة أفلام “إكس- مان” الشهيرة، برايان سينغر، بالاعتداء جنسيًا على قاصر، كان يبلغ من العمر 17 عامًا في 2003، ونفى سينغر هذا الاتهام.

وذكرت وثائق المحكمة، أن الدعوى المقدمة، يوم الخميس الماضي، نيابة عن رجل يدعى سيزار سانشيز- غوزمان، تشير إلى أن الاعتداء الجنسي المزعوم، وقع في منطقة سياتل، خلال حفل على متن يخت خاص، كان يقدم فيه الخمر.

ويقول سانشيز-غوزمان في الدعوى، إن سينغر كان ضيفًا في الحفل، واصطحبه في جولة باليخت، واعتدى عليه جنسيًا، بحسب شبكة إرم نيوز، وتوجه الدعوى لسينغر، اتهامات بالاعتداء والضرب المبرح، والإيذاء المعنوي المتعمد، والاستغلال الجنسي للأطفال.

وقال المتحدث باسم سينغر، أندرو بريتلر، إن هذه الاتهامات كاذبة، وإن هذه القضية ستفشل، مثلما فشلت قضية مماثلة، ضد المخرج في عام 2014.

وأضاف: “ينفي برايان هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، وسيدافع بقوة عن نفسه ضد هذه الدعوى القضائية، حتى النهاية”، وتطلب الدعوى القضائية، تحديد قيمة التعويضات في محاكمة.

وتأتي قضية سينغر، بينما تلاحق اتهامات التحرش الجنسي والسلوك المعيب مشاهير أمريكيين، في مجالات: السياسة والإعلام والترفيه، منذ شهور.