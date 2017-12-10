صحيفة : ” مصادر أمريكية رفيعة ” تكشف موقف روسيا و إيران و بشار الأسد من إدارة فاروق الشرع لـ ” المرحلة الإنتقالية “

10 ديسمبر، 2017
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قالت صحيفة “الراي” الكويتية، الأحد، نقلاً عن “مصادر أمريكية رفيعة المستوى” لم تسمها، إن “المسؤولين الروس أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن موسكو وطهران وبشار الأسد يوافقون على تولي فاروق الشرع إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا”.

وقال المسؤولون الروس -بحسب الصحيفة- إن الشرع “يلقى قبولاً لدى الحكومة السورية ومعارضيها، خصوصاً أنه شخصية مدنية، ولم يتورط في أي من الأعمال القتالية المندلعة في البلاد منذ العام 2011”.

لكن لا يبدو أن المشكلة لدى الأميركيين والأوروبيين تكمن في “اسم الشخصية التي ستدير المرحلة الانتقالية في سورية، بل ان العواصم الغربية لا تزال تختلف مع موسكو وحلفائها حول شكل وتفاصيل المرحلة الانتقالية”.

وأوضح مسؤولون أميركيون مطلعون على المحادثات، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، أن “الروس والأسد يعتقدون أنه يمكنهم تقليص أهمية المرحلة الانتقالية، وتحويلها من هيئة الحكم الانتقالي إلى مجرد لجنة هامشية متخصصة بتعديل بعض فقرات الدستور، من دون المس بجوهر النظام وتراتبيته وأجهزته الأمنية”.

وذكر المسؤولون الأميركيون أنه “سبق للأسد أن أوفد الشرع، في الاشهر الأولى التي تلت اندلاع الثورة السورية في مارس من العام 2011، لعقد لقاء مع من وصفهم بالمعارضين، في أحد فنادق دمشق، بهدف الاتفاق على إجراء تعديلات دستورية. بكلام آخر، قال المسؤولون الأميركيون: لا يزال الروس والأسد يعتقدون أنه يمكن لتعديلات شكلية أن تنهي الأزمة السورية وتنهي القطيعة الدولية للأسد”.

لكن واشنطن والعواصم الغربية، وفق ما أوردت الصحيفة، “ليست مستعدة للتنازل عن مواقفها المطالبة بتعديلات جذرية في نظام الحكم في سورية. ويعتبر الأميركيون، وفي طليعتهم قادة الحرب ضد تنظيم «داعش» أن تغييرات جذرية مطلوبة في حكومات العراق وسورية لتفادي عودة داعش بصيغة وحلة جديدة، أو ما يصطلح المسؤولون الأميركيون على تسميته داعش نسخة 2.0”.

ويقول الأميركيون إن “موافقة الأسد على تولي الشرع المرحلة الانتقالية تعني أنه ينظر إليها بمثابة لجنة فرعية حكومية تقوم بتعديلات دستورية، فيما الأمرالواقع يبقى أن الأسد ممسك بالسلطة، بغض النظر عن أي تعديلات”.

أما بالنسبة للمعارضين وحلفائهم العرب والغربيين، فيرون المرحلة الانتقالية بمثابة “تصفير للعلاقات بين المعارضة والنظام مع خروج الأسد من الحكم”.

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6 آراء على “صحيفة : ” مصادر أمريكية رفيعة ” تكشف موقف روسيا و إيران و بشار الأسد من إدارة فاروق الشرع لـ ” المرحلة الإنتقالية “”

  1. بهايم المعارضة اذا بيقبلوا ..
    خلي الشرع يدير المرحلة .. واعلموا انتخابات ..
    بتعرفوا مسبقا انو اذا ترشح بشار رح يربح .. بدون اي غش وبرقابة دولية .. ورح يصير عندكون 14 سنة تانيين ..
    الشعب السوري ومنعرفوا ..
    وبالمناسبة بعد 14 سنة ممكن يتغير الدستور لانو حافظ الصغير بصير عمرو شي 30 والشعب السوري يفديه بالروح والدم ..
    خلو الاسد لتخلص المدة وبعدين اعملوا ياللي بدكون ياه..وعالحالتين مارح يطلع معكون شي .. حاج كل واحد يعمل حالو فهمان ..

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  2. اللت و العجن و المماطلة و شراء الوقت هي سياسة الاستبداد و التثبت في كرسي الحكم و الى الابد التي يقودها بشار و من قبله ابيه.. كلها تصب في ان تتعلموا السباحة جيدا من اقوال سيد برميل.
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  3. لعنة الله وملائكته وانبيائه والناس أجمعين على آل الأسد من الاجداد للأولاد للأحفاد ومعهم كل من والاهم .. مشتهي أعرف كيف رح يجعل الله نهايتهم لانهم مقت وكرب وحثالة البشرية.

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  4. ما الشرع من متخلفات النظام الكلب وابن الكلب يعني مطرح ما خري شنقوا ما تغير شي وسيتم التغطية ع جرائم النظام لانة جزء من دنبه

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  5. هادا كلام فارغ من الروس والنظام هم يفكرون بتعديل الدستور ويعاد إنتخاب بشار لولاية جديدة هم يفكرون بخبث الشيطان ولكن حلم إبليس بالجنة سنحاسب كل شخص اقترفت يده بالدماء الابرياء شاء من شاء وأبى من أبى لن تنعم سورية بالأمان طالما بشار وأعوانه فيها

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