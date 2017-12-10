مصر : مقاطعة ” الفياغرا ” من أجل القدس !

10 ديسمبر، 2017
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أكد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة في مصر إن النقابة انتهت من إعداد 60 بالمئة من قائمة الأدوية الأمريكية التي تنوي مقاطعة استيرداها احتحجاحا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأشار في تصريحات لقناة ten الفضائية المصرية إلى إن الفياغرا في مقدمة تلك الأدوية التي تنوي النقابة مقاطعتها، وهي واحدة من سلع ترفيهية كثيرة تحتوي عليها القائمة، مضيفا إن مبيعات الفياغرا في مصر والعالم العربي تتخطى مليار ونصف المليار دولار سنويا. (BBC)

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رأي واحد على “مصر : مقاطعة ” الفياغرا ” من أجل القدس !”

  1. ياريت بدل الحكي الفاضي والحركات اللي مالها طعمة تعملو شي شغلة الها قيمة على سبيل التغيير

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