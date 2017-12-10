منظمات يهودية تدعو إلى اقتحامات جماعية للأقصى

10 ديسمبر، 2017
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دعت منظمات “الهيكل” (يهودية) المتطرفة، الأحد، أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى في القدس خلال ساعات المساء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن “منظمات الهيكل دعت المستوطنين إلى المشاركة في تظاهرات بالقدس المحتلة بدءاً من الساعة الثامنة مساء اليوم أمام باب الأسباط، المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف، وذلك للمطالبة بفتح سائر أبواب المسجد الأقصى أمام اليهود، وزيادة ساعات الدخول إليه (اقتحامه)”.

وتتم اقتحامات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية من باب المغاربة، الذي استولت إسرائيل على مفاتيحه عقب حرب عام 1967، واحتلال مدينة القدس.

ومنظمات “الهيكل” هي منظمات يهودية متطرفة تخطط لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان، وتحظى هذه المنظمات باعتراف رسمي في إسرائيل.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة، لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.

فيما اندلعت مظاهرات في معظم المدن الفلسطينية، تطورت إلى مواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، رفضاً لقرار ترامب.(ANADOLU)

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رأي واحد على “منظمات يهودية تدعو إلى اقتحامات جماعية للأقصى”

  1. لفعلت اكثر من ذلك بكثير ولم لا اذا كانت اسرائيل تحصل على مكافآت مجزية قبل وبعد ارتكابها اي جريمة قتل او اغتصاب وهذه المكافآت كانت مقتصرة على اصدقائها وخاصة امريكا اما اليوم فان من يقدم المكآفأة هم المسلمون والعرب الذين من المفترض انهم يقفون في وجه مخططاتها وخاصة ما يتعلق بالقدس والاقصى وغيرها من الاراضي العربية المحتلة
    ولا اعتقد ان وجود وفد بحريني في (اسرائيل) مجرد صدفة او سياحة غير مرتبة ولا اعتقد ان سكوت السعودية حامية الحرمين الشريفين لدرجة محزنة وصلت بكبار علمائها ان يتجاهلوا كل ما حدث ويحدث بل اكثر من ذلك هي تهدد وتتوعد من ينتقد تصرفاتها
    واما ايران وحلف الممانعة فان (سيد المقاومة) حسن يدعو الى محاربة اسرائيل على فيس بوك وتويتر وهو الذي قال ان لديه مئة الف صاروخ تصل الى ديمونة وايلات ونحن نعلم كذب هذا المقاوم وكذب اسياده في ايران لانهم يلتقون مع اسرائيل في الهدف والغاية بل ويتبعون خططها بدقة تدعو الى الدهشة
    سلام على الاقصى وان كان له ما يكفيه من العزل الذين يذودون عنه بلحومهم فاني اعتقد ان الحرمين الشريفين قد اصبحا الان في مرمى الاطماع الايرانية الاسرائيلية ولا ادري ان كان سيكون لهما عبدالله الصغير الذي بكى كالنساء ملكاً لم يحافظ عليه مثل الرجال او عبد المطلب الذي غادر مكة يوما وقال ان للبيت رب يحميه ولا اظن ان عام فيل آخر سوف يكون لنا بل (ابو سعيد الجنابي) الجديد

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