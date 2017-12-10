نتنياهو : لن أتلقى محاضرات من الرئيس التركي الذي يقصف الأكراد بالقنابل

نتنياهو : لن أتلقى محاضرات من الرئيس التركي الذي يقصف الأكراد بالقنابل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يتلقى محاضرات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقصف القرى الكردية بالقنابل ويؤيد إيران.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس التي يزورها حاليا إن إيران تحاول إقامة قواعد برية وبحرية وبرية في سوريا لتدمير إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك اتصالات عديدة حاليا تحت السطح بين إسرائيل ودول في المنطقة ليس لها علاقات رسمية بها.

وقال إنني أعرض على عباس الجلوس والتفاوض من أجل السلام، لا يوجد ما هو أبسط من ذلك.

وقال نتنياهو إن قرار ترامب هو قرار صائب وإنه سيساعد في عملية السلام وإن على الفلسطينيين أن يقبلوا بواقع أن القدس عاصمة لإسرائيل.

ومن جانبه، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتم من خلال التفاوض وعلى أساس الدولتين. (BBC)