نيويورك تايمز : قاذفتان أمريكيتان تجنبتا بأعجوبة الصدام مع قاذفة روسية في سوريا

نيويورك تايمز : قاذفتان أمريكيتان تجنبتا بأعجوبة الصدام مع قاذفة روسية في سوريا

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي تهدد الطائرات الأمريكية في سوريا.

ووفق مصادر أمريكية فإن طائرات روسية “تحرشت” على مدى الشهر الماضي بطائرات أمريكية في سماء سوريا من خلال الاقتراب منها حتى تكون المسافة الفاصلة بين الطائرات الروسية والأمريكية “غير آمنة”.

وحسب معلومات الصحيفة فإن مقاتلتين قاذفتين أمريكيتين من طراز A-10 تجنبتا بأعجوبة الصدام مع قاذفة قنابل روسية من طرز “سو-24” في “شرق الفرات” في يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان يجب أن تكون تلك الطائرة الروسية موجودة في “غرب الفرات”.

وفي 16 و17 نوفمبر اقتربت طائرة روسية من طراز “سو-30” من طائرتين أمريكيتين من طراز A-10 في نفس المنطقة، وكادت أن تتسبب في حادث التصادم وفق الصحيفة الأمريكية.

ويقول عسكريون أمريكيون إن طائرات روسية كانت تحلق على مقربة مباشرة من مواقع قوات “موالية لأمريكا” أو فوقها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العسكريين الأمريكيين يعتبرون أن “قصد موسكو” هو “مساعدة الجيش السوري النظامي على تثبيت مكتسبات إقليمية قبل بدء مباحثات جنيف”. (SPUTNIK)