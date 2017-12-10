وزير مالية النظام : أنا أجوع لأنني لا أجد وقتاً للأكل .. و ” بسوريا ما حدا جائع يا جماعة ” ( فيديو )

وزير مالية النظام : أنا أجوع لأنني لا أجد وقتاً للأكل .. و ” بسوريا ما حدا جائع يا جماعة ” ( فيديو )

أثارت تصريحات لوزير مالية النظام، مأمون حمدان، نفى فيها “جوع الشعب السوري”، سخرية وغضباً في صفوف الموالين، الذين طالبوا بإقالته.

ورفض حمدان داخل جلسة للبرلمان النظامي، لمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات، بعض المصطلحات التي وردت ضمن الجلسة، ومن بينها أن الشعب جائع.

وقال حمدان ممازحاً إن المرء يمكن أن يجوع أحياناً، مضيفاً أنه يجوع كذلك، لأنه لا يجد وقتاً ليأكل فيه.

وفي المقطع المصور الذي تناقلته صفحات وشبكات إخبارية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال حمدان إنه يترك لأعضاء الجلسة حرية اختيار الألفاظ، وما إذا كانت عبارة “الشعب جوعان”، مناسبة لتصدر عن مجلس الشعب أم لا، ليجدد التأكيد على أنه “بسوريا ما حدى جائع يا جماعة”.