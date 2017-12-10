وزير مالية النظام : أنا أجوع لأنني لا أجد وقتاً للأكل .. و ” بسوريا ما حدا جائع يا جماعة ” ( فيديو )

10 ديسمبر، 2017
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أثارت تصريحات لوزير مالية النظام، مأمون حمدان، نفى فيها “جوع الشعب السوري”، سخرية وغضباً في صفوف الموالين، الذين طالبوا بإقالته.

ورفض حمدان داخل جلسة للبرلمان النظامي، لمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات، بعض المصطلحات التي وردت ضمن الجلسة، ومن بينها أن الشعب جائع.

وقال حمدان ممازحاً إن المرء يمكن أن يجوع أحياناً، مضيفاً أنه يجوع كذلك، لأنه لا يجد وقتاً ليأكل فيه.

وفي المقطع المصور الذي تناقلته صفحات وشبكات إخبارية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال حمدان إنه يترك لأعضاء الجلسة حرية اختيار الألفاظ، وما إذا كانت عبارة “الشعب جوعان”، مناسبة لتصدر عن مجلس الشعب أم لا، ليجدد التأكيد على أنه “بسوريا ما حدى جائع يا جماعة”.

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5 آراء على “وزير مالية النظام : أنا أجوع لأنني لا أجد وقتاً للأكل .. و ” بسوريا ما حدا جائع يا جماعة ” ( فيديو )”

  1. كمان هاد عم يبعبع .. مافي شي غريب .. الجردونية السورية تسري من اكبر شخصيات البلد انتهاء بأصغر سائق ميكرو او تاكسي ..

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  3. الشعب السوري لم يجع ولم يبرد و لم يتشرد ….

    ألا لعنة الله عليك و على معلمك بشار يا حمار …

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  4. طالما الحيوان يتسلط على سوريا . سنصبح افريقيا تماما . لقد حولو سوريا إلى أفريقيا.

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