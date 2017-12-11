” آلاف المليارات ” .. بشار الأسد يصدر قانون موازنة 2018

أصدر بشار الأسد القانون رقم 43 المتضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة لـ “الدولة” لعام 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.

ونقل إعلام النظام عن وزير المالية مأمون حمدان قوله إن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة لعام 2018 يزيد عن موازنة عام 2017 البالغة 2660 بمبلغ 527 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 19.81 بالمئة.

وقال إن اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2018 قد توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ 2362 مليار ليرة، واعتمادات للعمليات الاستثمارية البالغة 825 مليار ليرة سورية، ومبلغ الدعم الاجتماعي المرصد في موازنة عام 2018 يبلغ 657 مليار ليرة سورية، وأن كامل الدعم الذي ستتحمله الدولة في عام 2018 يصل إلى 1358.35 مليار ليرة سورية. كما أنه تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية لـ “لجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة”.