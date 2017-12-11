ألمانيا : ميركل تدين حرق أعلام إسرائيلية خلال احتجاجات في برلين

11 ديسمبر، 2017
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إدانتها الشديدة، الاثنين، لإحراق أعلام إسرائيل خلال احتجاجات في برلين على قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت بعد اجتماع لقادة حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في برلين: “نحن ندين كافة أشكال معاداة السامية وكراهية الأجانب، ولا توجد أي خلافات، ولا حتى على وضع القدس، يبرر مثل هذه الأفعال”.

وقد شهدت مظاهرة داعمة للفلسطينيين يوم الجمعة الماضي أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين احراق أعلام إسرائيلية.

وألقت الشرطة القبض على عشرة من المتظاهرين، وتجري السلطات تحقيقات بتهمة إهانة رمز وطني لدولة أجنبية.

وخرجت احتجاجات في ألمانيا ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتم إحراق علم إسرائيلي على هامش مسيرة احتجاجية أخرى مساء الأحد. (DW)

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3 آراء على “ألمانيا : ميركل تدين حرق أعلام إسرائيلية خلال احتجاجات في برلين”

  1. للاسف ليش نحنا هيك العرب ما منعرف نساوي شي و لا نحافظ على حقوقنا يعني ضروري حرق الاعلام كان الحق معنا صار علينا

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  2. شو مشان إهانة رئيس دولة أجنبية و القاء قصيدة من مذيع الماني قذر يصف رئيس دولة ذات سيادة بانه يمارس الجنس مع الحيوانات؟؟!! و شو مشان تكريمك لرسام تعرض لأقدس شخصية دينية و آذى مشاعر مليار مسلم في العالم و حوالي 3 ملايين مسلم ألماني في بلدك . الالماني و الغربي بصفة عامة لا يجرؤ على ذكر اليهود أو اسرائيل بكلمة أو انتقاد أما السب و الشتم و التعدي على المسلمين و رموزهم و دينهم فمباح و محل ترحاب و حرية تعبير و ديمقراطية.

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  3. حرق الإعلام والصور غير موجود غير عند العرب اللي ما بيحترموا نفسهم وما بيحترموا الناس التانيين.

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