ألمانيا : ميركل تدين حرق أعلام إسرائيلية خلال احتجاجات في برلين

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إدانتها الشديدة، الاثنين، لإحراق أعلام إسرائيل خلال احتجاجات في برلين على قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت بعد اجتماع لقادة حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في برلين: “نحن ندين كافة أشكال معاداة السامية وكراهية الأجانب، ولا توجد أي خلافات، ولا حتى على وضع القدس، يبرر مثل هذه الأفعال”.

وقد شهدت مظاهرة داعمة للفلسطينيين يوم الجمعة الماضي أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين احراق أعلام إسرائيلية.

وألقت الشرطة القبض على عشرة من المتظاهرين، وتجري السلطات تحقيقات بتهمة إهانة رمز وطني لدولة أجنبية.

وخرجت احتجاجات في ألمانيا ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتم إحراق علم إسرائيلي على هامش مسيرة احتجاجية أخرى مساء الأحد. (DW)