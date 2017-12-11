السعودية : السلطات تكشف حقيقة الأخبار المتداولة حول ” اكتشاف بئر زمزم جديدة ” ( فيديو )

نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية صحة الأخبار المتداولة عن اكتشاف «بئر زمزم» جديدة.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبين فيه العثور على بئر قديمة خلال أعمال حفريات في مكة المكرمة، ويظهر فيه عنصر من الكوادر الهندسية يؤكد العثور على اكتشاف «بئر جديدة لزمزم».

وأفادت مصادر سعودية رسمية بأن ما ظهر في الفيديو المتداول بئر جوفية قديمة اكتُشفت أثناء أعمال المشروع التطويري القائم حالياً لبئر زمزم.

وأكدت اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام، أن الأنباء المُتداوَلة بشأن العثور على “بئر زمزم” جديدة بالقرب من الأولى خلال أعمال الحفر التي تجري حاليًّا في مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت اللجنة أن ما عُثر عليه ويتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حاليًّا، ليس سوى فتحة لقياس منسوب المياه الجوفية.

وفيما أقر عضو اللجنة والمتحدث باسمها الدكتور وائل بن صالح الحلبي، بأن الحفرة مليئة بالمياه، أكد أنه يجرى حاليًّا متابعتُها وإجراء الاختبارات عليها من قِبَل الجهات المعنية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.