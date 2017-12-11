النجم التركي إنجين ألتان الشهير بـ ” أرطغرل ” يشتري حصاناً باهظ الثمن

يبدو أن الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان يعيش حالة القائد الفارس حتى خارج إطار مَشاهد تصوير مسلسله التاريخي الشهير “قيامة أرطغرل” ، فقد أعلن مؤخراً استمراره في التدريب على ركوب الخيل؛ وذلك لحبه الشديد لهذه الهواية.

ولذلك، اقتنى الممثل الشهير حصاناً يبلغ سعره نحو 28 ألف دولار؛ لممارسة هوايته، بحسب ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية عن صحيفة Takvim.

وشارك دوزياتان مؤخراً في مجموعة إعلانات لصالح بنك وقف التركي، وحصل على مبلغ 6 ملايين ليرة تركية؛ أي ما يعادل 1.5 مليون دولار.