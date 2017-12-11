بالفيديو .. المغني المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم يطلق اغنية “ ترامب خلاص اتجنن ”

طرح المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم أغنية هجا فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خلفية اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وما أثاره القرار من غضب وإدانات على مختلف الأصعدة، لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.

وحازت الأغنية الشعبية، التي تحمل عنوان “ترمب خلاص اتجنن (فقد عقله)”، التي أطلقها عبد الرحيم، قبل يومين؛ على انتشار ملفت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبثتها فضائيات مصرية خاصة.

والأغنية كلماتها دارجة باللهجة العامية المصرية، وتحذر من أن قرار ترمب سيشعل الأجواء بالمنطقة، وأن الشعب العربي لن يمرره، كما دعت كلمات الأغنية اللاذعة ترمب لاعتزال السياسة، ووصفته “بالمجنون”.

واشتهر عبدالرحيم في الأوساط المصرية والعربية بأغنيته “أنا بكره إسرائيل”، التي طرحها عام 2000، ويعلن فيها كرهه إسرائيل وحبه للدبلوماسي المصري عمرو موسى (كان وزيرًا للخارجية وقتها).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى في تصريحات صحفية، إن أغنية “بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل”، كانت من الأسباب التي أدت لرحيله من وزارة الخارجية، إثر الوشاية به من مقربين للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، في إشارة إلى مخاوف من ارتفاع شعبيته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهدى موسى نسخة من الجزء الأول من مذكراته “كتابة”، لشعبان عبدالرحيم، قائلا في الإهداء “إلى المطرب الشعبي الشهير.. أخا عزيزا وصديقا وفيا.. أهدي كتابي”.

والأربعاء الماضي، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة. ويشمل قرار ترمب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة. (ANADOLU)