بوتين يلتقي بشار الأسد في حميميم و يأمر بسحب قوات بلاده ( فيديو )

بوتين يلتقي بشار الأسد في حميميم و يأمر بسحب قوات بلاده ( فيديو )

نقلت قناة الجزيرة عن وكالة “انترفاكس” الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار قاعدة روسيا العسكرية في حميميم باللاذقية، الاثنين.

وأضافت القناة أن بوتين التقى بشار الأسد.

كما ذكرت أيضاً أن الرئيس الروسي أمر ببدء سحب القوات الروسية من سوريا.

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