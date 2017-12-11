بوتين يلتقي بشار الأسد في حميميم و يأمر بسحب قوات بلاده ( فيديو )

11 ديسمبر، 2017
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نقلت قناة الجزيرة عن وكالة “انترفاكس” الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار قاعدة روسيا العسكرية في حميميم باللاذقية، الاثنين.

وأضافت القناة أن بوتين التقى بشار الأسد.

كما ذكرت أيضاً أن الرئيس الروسي أمر ببدء سحب القوات الروسية من سوريا.

متابعات

بوتين: في حال رفع الإرهابيون رؤوسهم ثانية في #سوريا سنشن عليهم ضربات لم يعرفوها بعد

بوتين: نغادر #سوريا منتصرين ولن ننسى الخسائر التي تكبدناها في محاربة الإرهاب

بوتين: روسيا ستحتفظ بوجودها في قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية في سوريا

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10 آراء على “بوتين يلتقي بشار الأسد في حميميم و يأمر بسحب قوات بلاده ( فيديو )”

  1. ههههههههههههههه
    والحشى صورة دنب الكلب بتموت من الضحك
    تخيله واقف متل الكلب ناطر معلمه

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  3. تم استقبالوه من قبل جنرال روسي لانه يعتبر الارض روسيه. وتم جر الكلب بشار الى حميميم كما لو كان جرو صغير بدل ان يذهب الدب الروسي الى دمشق.

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  4. يأتي مثل الكلب الى قاعدة في بلده، ينتظر ذليلاً برفقة محتلي بلده مثل اللقيط، يقف امام اسياده مثل الداعرةً المسبوقة الدفع، أعاد بوتين هذه الجملة الإعلامية ثلاث مرات ليعرف الاسد و المليشيات الشيعية من خلفه انهم مجرد كلاب حراسة الى حين.
    يتقصد بوتين إهانة كلب العلوية دائماً، في سوتشي تركه ملطوع بالكريدور و تكلم مع احد الموظفات لعدة دقائق و هذا ينتظر و كل ذلك ينشر إعلامياً ليس عن عبث.
    هكذا لقاءات كل ثانية فيها مدروس، مثلما يرفض احياناً الامريكان مصافحة بعض الجرب الحاكم من اللقطاء العرب لانهم يعرفون انهم شلة لصوص و قتلة لشعوبهم.

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    1. لا بلده الأول غصب عنك وعن معلمك ديل الكلب يالله ولاك روح انت و بشار خدموا عأسيدكن يا حشرات

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  6. لإن خرجت لسوف تعود ولن تخرج إلا مهزوماً ذليلاً. انتظر فلم تعلم بعد حجم الكارثة التي ستحل بك.

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  8. بوتين يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن روسيا محتله لسوريا فهو يدخل قاعدته ويستدعي الصبي الذي يقوم بالأعمال ليعطيه بعض الدروس ويعلن للمرة المائة بأنه سيسحب جزء من قواته ولكن لا أظن فقريبا معركة إدلب ولكن عليه أن ينهي موضوع ريف دمشق وبعدها سيعلن الانتداب الكامل بمسمى تحرير سوريا من الإرهابيين

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