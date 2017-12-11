بعد اعتراف ترامب بالقدس .. ليونيل ميسي يقدم إعلاناً لشركة ” إسرائيلية “

ظفر اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي بعد إشهاري جديد، حيث سيقوم نجم نادي #برشلونة الإسباني بالترويج لمنتجات شركة “إسرائيلية”، بحسب ما كشفت عنه العديد من التقارير، نقلاً عن وزارة الخارجية “الإسرائيلية”.

وكشف حساب وزارة الخارجية “الإسرائيلية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيقدم إعلانا لشركة “إسرائيلية”.

وقال الحساب في تغريدة له: ” السفير الإعلاني لشركة (ستارت اب) “إسرائيلية” سيكون الأسطورة الأرجنتينية ميسي”.

وأضاف، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف: “وقّع نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي على اتفاق تعاون مع شركة سيرين لابس “الإسرائيلية” التي تعمل في قطاع تطوير الهواتف الذكية”.

وختم الحساب موضحا: “وسيقوم ميسي بتسويق منتجات الشركة “الإسرائيلية” في الإعلانات والشبكات الاجتماعية”.

ومن دون شك أنّ هذا العقد الجديد لميسي سيتسبب في استياء كبير من محبي النجم الأرجنتيني في البلدان العربية والإسلامية، وبالخصوص أولئك الذين يعشقون نادي برشلونة.