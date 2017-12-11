رئيس حكومة بشار الأسد : ” قادرون على إعادة إعمار كل شبر دمره الإرهاب “

قال عماد خميس، رئيس حكومة بشار الأسد، إن “الدولة السورية قوية وقادرة على إعادة إعمار كل شبر دمره الإرهاب، وهي حريصة على إعادة تأهيل وتخديم كل منطقة يحررها الجيش السوري ووضع مشاريع تنموية واستثمارية لهذه المناطق بعد زيارتها والاطلاع على واقعها، ورصد المبالغ اللازمة للمشاريع الخدمية والإنتاجية والتنموية فيها”.

جاء كلام خميس خلال اجتماعه، الإثنين، مع رؤساء اللجان الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي أقرها الوفد الحكومي خلال زياراته إلى المحافظات بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين نتائج ونسب التنفيذ في تلك المشاريع حيث تراوحت نسب التنفيذ بين 20 و90 %، وفق ما أوردت وكالة أنباء النظام “سانا”.

ودعا خميس “اللجان الوزارية للقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظات وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، في تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني”.

وأشار خميس إلى أهمية “تكثيف العمل ووضع آليات واضحة لعمل اللجان في المرحلة المقبلة والتقييم المستمر لأدائها للتأكد من حسن سير إنجاز المشاريع ضمن المواصفات والمدد الزمنية المقررة”.