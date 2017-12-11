صحيفة عن مصادر كردية : ” قسد لن تنضم للجيش النظامي على الإطلاق .. و هذه الشائعات يبثها مقربون من النظام “

صحيفة عن مصادر كردية : ” قسد لن تنضم للجيش النظامي على الإطلاق .. و هذه الشائعات يبثها مقربون من النظام “

نفت مصادر كردية صحة وجود مفاوضات لانضمام “قوات سوريا الديمقراطية” لقوات النظام.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، الاثنين، عن المصادر القول إن هذه “الشائعات لا أساس لها من الصحة، وتسعى للتشويش على إنجازات هذه القوات”.

ونفت مصادر كردية تلك المعلومات، وشددت على أن “هذه القوات لن تكون جزءً من الجيش النظامي على الإطلاق، وهي حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية”.

وقالت إن هذه المعلومات “التي يبثها مقربون من النظام تأتي في إطار التشويش على إنجازات قوات سوريا الديمقراطية ولقاءاتها غير المعلنة مع شخصيات في المعارضة السورية السياسية”، مشيرة إلى أن الهدف من الشائعات هو “منع توسيع النجاحات التي حققتها سورية الديمقراطية”.

وحول الأنباء عن معلومات عن اشتباكات بين فصائل في المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي، قالت المصادر الكردية إن فصائل المعارضة “متعددة الولاءات وهناك عشرات الآلاف منها، والمعارضة السياسية غير قادرة على ضبط جميع الفصائل”.