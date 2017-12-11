” عاد إليكم من جديد ” .. الكابتن ماجد يواجه ميسي و رونالدو و نوير في كأس العالم 2018 ( فيديو )

” عاد إليكم من جديد ” .. الكابتن ماجد يواجه ميسي و رونالدو و نوير في كأس العالم 2018 ( فيديو )

من المنتظر أن يعود مسلسل الرسوم المتحركة الرياضي الأسطوري الكابتن تسوباسا (الكابتن ماجد)، بأجزاء جديدة، بالتزامن مع كأس العالم 2018.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية، عن مجلة “شونين جامب – Shonen Jump” اليابانية المتخصصة بأخبار المجلات المصورة والرسوم المتحركة، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، أن مؤلف “الكابتن ماجد” يوتشي تاكاهاشي يحضر لجزئين جديدين، يتألف كل جزء من 24 حلقة.

وسيتناول الجزء الأول مشوار المنتخب الياباني في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018، أما الجزء الثاني فسيتناول مشاركة المنتخب في النهائيات، ومن المنتظر أن يتواجه فيه الكابتن ماجد مع النجوم العالميين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والألماني مانويل نوير.