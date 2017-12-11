فرنسا تتوقع انتهاء العمليات ضد تنظيم ” داعش ” خلال هذه المدة

فرنسا تتوقع انتهاء العمليات ضد تنظيم ” داعش ” خلال هذه المدة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” ستستمر بسوريا في الفترة الممتدة “بين منتصف إلى أواخر شباط/فبراير 2018”.

مناقضا بذلك الإعلان الروسي الخميس بأن الأراضي السورية “تحررت بالكامل” من قبضة الجهاديين. وكانت روسيا قد أكدت أن “مهمة الجيش الروسي القاضية بهزم تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ الإرهابي المسلح أنجزت”.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الإليزيه إنه “في ما يتعلق بسوريا، سيستمر التحرك العسكري لمحاربة ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) حتى منتصف أو أواخر شباط/فبراير”.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يزال يسيطر على عدد من الجيوب في الأراضي السورية.

واستعادت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي روسي السيطرة على مدينتي دير الزور والبوكمال الشهر الماضي. من جهتها، استعادت قوات سوريا الديمقراطية مدينة الرقة التي كانت معقل التنظيم المتطرف.

وقال ماكرون إنه “سيكون من الضروري بناء سلام طويل الأمد. وهنا سيتركز قلب التحرك الدبلوماسي الفرنسي في المنطقة”.

وفيما أكد على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة” لإنهاء الحرب السورية، أشار ماكرون إلى أن باريس ستقوم مع شركائها بـ”مبادرات فور انتهاء النزاع على الأرض”.

واقترح الرئيس الفرنسي في تموز/يوليو إنشاء “مجموعة اتصال” بشأن سوريا تضم دول مجلس الأمن الخمس ودولا أخرى في المنطقة للوصول إلى مرحلة انتقالية على الصعيد السياسي، لكن دون تحقيق نجاح كبير حتى اللحظة. (AFP)