في دمشق : اختطاف و ابتزاز بعد التهديد بالمخابرات و التقارير الكيدية و محكمة الإرهاب

في دمشق : اختطاف و ابتزاز بعد التهديد بالمخابرات و التقارير الكيدية و محكمة الإرهاب

قالت مصادر إعلامية موالية، إن عناصر فرع الأمن الجنائي (سلطات النظام)، في جرمانا، ألقت القبض على شخص، أوهم آخر أنه ملاحق من قبل مخابرات النظام، قبل أن يقوم بإخفائه وابتزاز ذويه، لدفع مبلغ مادي كبير، مقابل الإفراج عنه.

ووفق المصادر، فإن “المدعو أبو جودي، وهو من أبناء مدينة القامشلي، قام باحتجاز حرية (بدران.ح)، لمدة شهر، في مزرعة على طريق مطار دمشق”.

وتمكن المتهم من اصطحاب ضحيته بعد أن أخبره أنه ملاحق من قبل مخابرات النظام، بسبب تقرير كيدي ضده، مانعاً إياه من الاتصال بذويه، مدعياً أن مخابرات النظام تتابع اتصالاته.

وبعد ذلك تواصل المتهم مع ذوي الضحية، مبلغاً إياهم أنه تم اعتقاله، ومطالباً بمبلغ 7 ملايين ليرة سورية، مقابل الإفراج عنه قبل أن يحال إلى محكمة قضايا الإرهاب.

وتم التعرف على الخاطف والتوصل إلى مكانه، بعد أن قدم ذوو الضحية رقم هاتفه وصورته، وبعد القبض عليه تم التوصل إلى المكان الذي يحتجز فيه ضحيته، وتم إطلاق سراحه.