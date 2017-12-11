في دمشق : اختطاف و ابتزاز بعد التهديد بالمخابرات و التقارير الكيدية و محكمة الإرهاب

11 ديسمبر، 2017
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قالت مصادر إعلامية موالية، إن عناصر فرع الأمن الجنائي (سلطات النظام)، في جرمانا، ألقت القبض على شخص، أوهم آخر أنه ملاحق من قبل مخابرات النظام، قبل أن يقوم بإخفائه وابتزاز ذويه، لدفع مبلغ مادي كبير، مقابل الإفراج عنه.

ووفق المصادر، فإن “المدعو أبو جودي، وهو من أبناء مدينة القامشلي، قام باحتجاز حرية (بدران.ح)، لمدة شهر، في مزرعة على طريق مطار دمشق”.

وتمكن المتهم من اصطحاب ضحيته بعد أن أخبره أنه ملاحق من قبل مخابرات النظام، بسبب تقرير كيدي ضده، مانعاً إياه من الاتصال بذويه، مدعياً أن مخابرات النظام تتابع اتصالاته.

وبعد ذلك تواصل المتهم مع ذوي الضحية، مبلغاً إياهم أنه تم اعتقاله، ومطالباً بمبلغ 7 ملايين ليرة سورية، مقابل الإفراج عنه قبل أن يحال إلى محكمة قضايا الإرهاب.

وتم التعرف على الخاطف والتوصل إلى مكانه، بعد أن قدم ذوو الضحية رقم هاتفه وصورته، وبعد القبض عليه تم التوصل إلى المكان الذي يحتجز فيه ضحيته، وتم إطلاق سراحه.

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رأيان على “في دمشق : اختطاف و ابتزاز بعد التهديد بالمخابرات و التقارير الكيدية و محكمة الإرهاب”

  1. لم يعد هناك دمشق ولا دمشقيون، (في شوام جاهزين لأي شيء من اجل العملة)
    أصبحت دمشق مرتع للمجرمين و المهربين و الكرخانات و ش .. االعلوية مع مأت المفارز و الأفرع لحماية الديوثين و العرصات و المنافقين و طبعاً الأكشاك و الكرخانات و الخمارات مع بعض الفتات للحجيات و ام البيارق و الشوايا، من اخوات و زوجات الشيخ شلاح و نواف و امثالهم.

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    1. اخي الشعب اكتره فاسد والكذب والنفاق موجود عند كل فئات الشعب والدعارة والرذيلة موجودة في الشام حتى ضمن العائلات المحافظة بس بالستر وطرق مختلفة . اذا ما رجعت الناس إلى عقولهم وضمائرهم صعب يكون في خير في سوريا

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