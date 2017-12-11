” مزروعة في مناطق حزب الله ” .. مصر : إحباط محاولة عصابة دولية تهريب ” 6 أطنان حشيش ” قادمة من سوريا ( فيديو )

أحبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية المصرية، مخطط لإدخال شحنة كبيرة من الحشيش، بلغ وزنها حوالي 6 أطنان، عبر المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، على متن إحدى السفن.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن :معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نية إحدى العصابات جلب وتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخزنة في سوريا إلى مصر عبر المياه الدولية بالبحر المتوسط”.

وأضافت أن السفينة تمكنت التحرك والإبحار من ميناء اللاذقية، بقصد إنزالها قبالة السواحل المصرية، إلا أن الرقابة على المياه الإقليمية المصرية حالت دون ذلك، ما دفعهم لإنزالها خارج النطاق الأمني والقانوني للسلطات المصرية، مستهدفين إدخالها إلى ليبيا، وتخزينها، ثم تهريبها عبر الحدود البرية الغربية إلى داخل مصر.

وعملت السلطات المصرية على التنسيق مع اليونان وأمدتها بالمعلومات حول تحركات السفينة، ما أسفر عن تمكن السلطات اليونانية من ضبط السفينة والشحنة وطاقمها المؤلف من 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية، كما تم ضبط 6 أطنان من الحشيش داخل مخازن سرية.