” نقيب أطباء سوريا ” : معظم الأطباء المقيمين المتسربين سافروا إلى ألمانيا

قال نقيب الأطباء في سوريا، عبد القادر حسن، إن معظم الأطباء المقيمين المتسربين سافروا إلى ألمانيا، دون أن يذكر عددهم، مؤكدا أن عدد المقيمين في دمشق بلغ نحو ألفي طبيب، وهم الذين يدرسون الاختصاص المقبولين فيه، بعد تخرجهم في كلية الطب.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام عن حسن قوله، إن بعض الأطباء المقيمين بعدما سجلوا في وزارة الصحة، تقدموا بأوراق سفرهم، وكانت في معظم الأحيان إلى ألمانيا.

وحول موضوع التسعيرة، قال حسن: “هذا الموضوع برسم وزير الصحة وليس للنقابة دور فيها”، داعياً الوزارة للعمل على مقاربة الأمور في هذا الموضوع، ولا سيما أن مؤسسة التأمين رفعت أجور الأطباء من دون العودة للوزارة.

وكان وزير الصحة، نزار يازجي، قد أكد أن الوزارة لن ترفع التسعيرة الطبية، رغم أن النقابة طلبت ذلك رسمياً باعتبار أن هذا سيدفع الأطباء إلى تقاضي مبالغ مالية كبيرة، في حال رفع التسعيرة.