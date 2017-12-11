وثائقي لقناة الجزيرة : كيف انتحر محمود الزعبي بثلاث رصاصات في الرأس ؟ ! ( فيديو )

في 21 أيار 2000 أعلنت السلطات السورية انتحار رئيس الوزراء السابق آنذاك محمود الزعبي في شقته، حيث كان تحت الإقامة الجبرية، في حين رجح كثيرون اغتياله لتحميله عبء الفساد في الدولة وتمهيدا لرئيسها الجديد بشار الأسد.

وإذا كان للمأساة وجهها الساخر فإن طريقة انتحار الرجل تداولها السوريون ولا يزالون، إذ إنها المرة الأولى في تاريخ المنتحرين التي يقتل شخص نفسه بثلاث رصاصات في الرأس.