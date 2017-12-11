وزير الإعلام السعودي : ” القدس في قلب الملك سلمان و ولي عهده “

أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد دعم الرياض المستمر لقضية القدس، مشيرا إلى أن هذه المدينة المقدسة في قلب الملك سلمان وولي عهده، والشعب السعودي.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن العواد قوله إن “مواقف قيادة المملكة ثابتة على مر العصور منذ عهد الملك المؤسس ولم تتأخر في القول أو الفعل، فالحق لا يسقط بالتقادم، وحق الشعب الفلسطيني في القدس ثابت لا تزيده الأيام إلا رسوخا”، مضيفا في هذا الشأن “سنسعى بكل جهدنا من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه التاريخية”.

ورأى الوزير السعودي أن “التاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني، فقد دعمت القضية الفلسطينية ولا تزال تدعمها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دائما، فيما ينشغل الآخرون بالمزايدة والمتاجرة بقضية القدس التي كشفت عن وجههم الحقيقي، تعمل المملكة بصمت لنصرة قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية المسلمين الأولى في جميع المحافل الدولية”.

وشدد العواد على أن “القدس في قلب الملك سلمان وولي عهده الأمين والشعب السعودي، وهي قضية راسخة في سياسة المملكة العربية السعودية”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد المسؤول السعودي على أنه “في كل منعطفات الأزمات الفلسطينية يتداعى السعوديون –قيادة وشعباً- لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين دون منة أو مزايدة، تلك استحقاقات العروبة والإسلام”.

وانتقد العواد من وصفهم بالمتاجرين بالقضية، لافتا إلى أن ” قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وستظل دائما قضية العرب الأولى”.

ووجه بالخصوص انتقادات إلى إيران، وخاطبها قائلا: “أقول لإيران وغيرها كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عربي، ولا نريد أن يزايد علينا أحد في هذا الشأن”.

كما حث الوزير السعودي، الإعلام العربي على “القيام بدوره في إبراز حقوق الشعب الفلسطيني، لئلا تترك هذه القضية تضيع بين المتاجرين بها لأن العرب أولى بقضية فلسطين، وهم الأقدر في التعبير عنها سياسياً وإعلامياً، سواء في الداخل أو الخارج”. (RT)