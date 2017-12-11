وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد دائماً من أجل القدس

11 ديسمبر، 2017
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أكد وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، السبت، أن جيش بلاده مستعد دائما لتولي أي مهمة من أجل قضية القدس.

ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية، عن حسين قوله في كلمة أمام حزبه: “قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يمثل ضربة للمسلمين”.

وأضاف حسين: “نحن بوصفنا بلدان مسلمة، يجب أن نكون على استعداد لمواجهة أي سلبيات محتملة. الجيش الماليزي مستعد دائما لتولي مهمة ما من أجل قضية القدس، في حال تحرك الزعماء رفيعو المستوى، وقدموا مقترحا”.

وأشاد الوزير الماليزي بالمظاهرات الرافضة لقرار ترامب، التي نُظمت أمام السفارة الأمريكية في بلاده. (ANADOLU – RT)

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رأيان على “وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد دائماً من أجل القدس”

  1. ممتاز .. المسلمون الأجانب يمثلون الإسلام الحقيقي ولكن المشكلة أنهم يحترمون ما يسمونه مركز أو نواة الأمة الإسلامية وهي السعودية التي تقودها طغمة خائنة ظالمة

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  2. ههههههههه قديمة الظاهر بدو يلعب لعبة المقاومة بعد ما فهم أصول اللعبة من بشار وحافظ .

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