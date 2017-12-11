CNN : انتشار واسع لصورة نادرة للأمير محمد بن نايف يدفع كرسي والدته المتحرك

حققت صورة ذُكر أنها “حديثة” تم تداولها لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف آل سعود وهو يدفع كرسياً متحركاً تجلس عليه سيدة قيل إنها والدته، انتشاراً واسعاً على موقع تويتر.

صورة بن نايف، التي لا يمكن التأكد من تاريخ التقاطها، لاقت إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل، وقد برز وسم #محمد_بن_نايف_يرافق_والدته ضمن الهاشتاغات الأكثر انتشاراً في السعودية صباح الإثنين.

يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد طالبت في يوليو / تموز الماضي في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السلطات السعودية بأن توضح ما إذا كانت قد فرضت قيوداً على حرية محمد بن نايف، بعد تقارير عن إخضاعه للإقامة الجبرية ومنعه من السفر في ظل اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، رغم نفي السلطات السعودية لصحة هذا التقرير. (CNN)