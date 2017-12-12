أرسين فينغر يؤكد : اوليفيه جيرو ليس للبيع

أكد المدرب الفرنسي لارسنال الإنكليزي ارسين فينغر أن مواطنه المهاجم #اوليفيه_جيرو ليس للبيع ولن يترك الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وذلك رغم اكتفاء اللاعب الدولي بلعب دور “البديل السوبر”.

ولم يلعب جيرو أي مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم كأساسي في تشكيلة “المدفعجية”، لكنه أكد قيمته في فريق فينغر مرة أخرى عندما دخل الأحد من مقاعد البدلاء وسجل هدف التعادل في اواخر اللقاء ضد ساوثمبتون.

وكان هدف الأحد الرابع للمهاجم الفرنسي في 13 مشاركة له هذا الموسم من مقاعد البدلاء، ليصبح بذلك على المسافة ذاتها من المهاجمين السابقين لمانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير وارسنال النيجيري نوانكوو كانو، في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبين تسجيلا في الدوري الممتاز بعد دخولهم من مقاعد البدلاء (17).

والأهم من ذلك، أنه جنب فريقه ومدربه فينغر هزيمة محرجة أخرى تضاف الى الخسارة الصعبة أمام الغريم مانشستر يونايتد (1-3) على “ستاد الامارات” في المرحلة السابقة، لاسيما أن النادي اللندني كان يواجه فريقا لم يحقق سوى فوز وحيد في المراحل السبع الأخيرة.

ولا يبدو أن فينغر يكترث لمسألة مشاركة مواطنه من مقاعد البدلاء وعدم تواجده كأساسي في التشكيلة، إذ تساءل بعد لقاء الأحد “لماذا سنخسر لاعبا مهما؟ الأمر منوط بنا”، مؤكدا “نعم، سيلعب كأساسي. الموضوع هو نفسه على الدوام، عندما تملك هذا الكم من اللاعبين الجيدين، فبعضهم لن يلعب”.

وتابع “السؤال الذي يطرح دائما، لماذا لا يحصل لاعب بهذه الجودة على فرصة اللعب (اساسيا)؟ لأنه إذا أشركته، فهذا الأمر يعني بأن لاعبا جيدا آخر لن يلعب. الأمر بهذه البساطة. سيلعب أساسيا لأننا سنخوض مباراة كل ثلاثة ايام (في فترة الاعياد). إنه قوي جدا من الناحية الذهنية، ويجب أن نكون ممتنين للاعب يدخل الى الملعب عندما نكون بحاجة اليه. إنه إنجاز ملفت (لجيرو)”.

وبدوره، تطرق جيرو (31 عاما) الذي يدافع عن الوان ارسنال منذ 2012، الى ما يقدمه من مقاعد البدلاء قائلا “أحاول دائما أن أقدم شيئا للفريق عندما أدخل الى الملعب. اليوم (الأحد)، كنا بحاجة الى لاعبين داخل منطقة الجزاء فحاولت تأمين ذلك. كانت كرة عرضية جيدة من اليكسيس (سانشيس). حاولت أن أكون في المكان والوقت المناسبين”. ( AFP )