ألمانيا : الشرطة تعتقل رجلاً هدد سوريين بمسدس صوتي و وجه لهم إهانات في ” تورينغن “

قام رجل ألماني في مدينة ماينينغن (ولاية تورينغن) بتهديد أربعة رجال سوريين بسلاح، ما دفعهم لتقديم شكوى للشرطة.

وأبلغ السوريون، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 33 عاماً، مساء الجمعة (8/12)، الشرطة بتفاصيل الحادثة.

وذكر الموقع الإلكتروني “تاغ24“، الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، بأن فحوى الشكوى كانت بأن الرجل الألماني وجه لهم شتائم في منطقة شارع إرنستينر شتراسه وهددهم بمسدس صوت.

وبعد أن حصلت الشرطة على مواصفات الجاني، تمكنت من توقيفه بالقرب من شارع لاندبيرجر شتراسه، واعترف مباشرة بتورطه في الشجار مع السوريين الأربعة، كما سلم الشرطة -في نفس الموقع- مسدس صوت وسكين جيب.