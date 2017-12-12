ألمانيا : غالبية الموظفين راضون عن أجورهم

أعرب غالبية العاملين في ألمانيا، في استطلاع للرأي، عن رضاهم عن أجورهم.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه الاثنين، أن 61 في المائة من العاملين يرون أنهم يحصلون على أجور عادلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا عن الأجور تزداد في غرب ألمانيا عن شرقها، وحتى في قطاع المهن ذات الأجور المتدنية، يرى 53.1 في المائة من العاملين بها أنهم يحصلون على أجور عادلة.

في المقابل، تقل نسبة الرضا عن الأجور في هذا القطاع في شرق ألمانيا، حيث ذكر 38.4 في المائة فقط من العاملين في المهن ذات الأجور المتدنية هناك أنهم يحصلون على أجور عادلة، بنسبة أقل بحوالي 20 نقطة مئوية مقارنة بالعاملين في غربي البلاد.

وقالت خبيرة الأجور في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية الذي أجرى الاستطلاع، هيلينا شنايدر: “الموظفون الذين يحصلون على أجور وفقاً لعقود عمل خاصة مع الشركات أو لعقود شاملة يشعرون في المتوسط بأنهم يحصلون على أجور عادلة أكثر من موظفي الشركات التي ليس بها عقود أجر ملزمة”.

في نفس السياق، أظهر الاستطلاع أن 63.2 في المائة من الموظفين الذين يعملون بعقود ملزمة يشعرون بأنهم يحصلون على أجور عادلة، بينما بلغت نسبة الرضا عن الأجور بين الموظفين الذين لا يعملون بعقود ملزمة 56.3 في المائة.

يشار إلى أن الدراسة تستند إلى المؤشر الاجتماعي-الاقتصادي، الذي يجري استطلاعات متكررة منذ عام 1984. ويجرى الاستطلاع حالياً بصفة سنوية ويشمل نحو 30 ألف شخص ويتطرق إلى موضوعات تتعلق بالدخل والعمل والتعليم والصحة. (DPA – DW)