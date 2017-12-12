أميركي يضرب ابنته و يحلق شعرها بسبب تطبيق ” سناب شات ” !

أفادت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية أن “فيديو نشره أب أميركي عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أظهر القسوة المفرطة في عقابه لابنته لأنها حملت تطبيق “​سناب شات​”.

ولم يكتف الأميركي أليكس هاريسون، البالغ من العمر 30 عاما، من ولاية ​لويزيانا​ الأميركية، بـتعنيف ابنته وضربها بقسوة، بل قام بمشاركة مقطع الفيديو الذي يصور ضربه لابنته عبر سناب شات و​فيسبوك​.

وأظهر الفيديو في البداية صوت الأب وهو يقول، وفق ما اوردت النشرة اللبنانية: “إنها تريد أن تكون راشدة، لذلك عليها أن تحصل على جلدات موجعة وتفقد شعرها أيضا، عليها متابعة دروسها وليس استعمال سناب شات الشيطاني”. يذكر أن الأب ذكر أن ابنته “في الصف الـ 9، وتبلغ من العمر 14 أو 15 عاما”.

كما يبين مقطع الفيديو كيف ضرب الأب “الهائج” ابنته لفترة طويلة ثم قام بحلق شعر رأسها كله، قائلا لها: “هذا ما يعنيه أن تكوني راشدة بالغة”. وأظهر الفيديو أيضا الفتاة التي كانت تبكي طوال فترة العقوبة، وتتوسل وتصرخ من الألم.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة قامت بالقبض على الرجل بعد انتشار الفيديو، بتهمة القسوة وإساءة معاملة الطفلة، وهو الآن قيد الحجز للتحقيق معه.