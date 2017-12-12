الأناضول : نحو 10 آلاف لاجئ سوري في تركيا يعودون إلى بلادهم خلال شهر

الأناضول : نحو 10 آلاف لاجئ سوري في تركيا يعودون إلى بلادهم خلال شهر

يواصل اللاجئون السوريون في تركيا، العودة إلى المناطق الآمنة بريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد عبر معبر “جيلوة غوزو” بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول، الاثنين، نقلاً عن مصادر أمنية في المعبر، أن نحو 10 آلاف سوري عادوا إلى بلادهم من المعبر خلال شهر.

وأضافت المصادر أن السوريين يتوجهون إلى المناطق الآمنة بريف إدلب عقب إتمام معاملاتهم في المعبر.