السعودية : طالبة تضع مولودها في قاعة اختبار بجامعة تبوك

قالت صحيفة “سبق” السعودية، طالبة وضعت مولودها، الأحد، في أروقة جامعة تبوك، بعد أن حضرت لاختبار القياس والتقويم (الكفايات).

ووضعت الطالبة مولودها في أروقة الجامعة، أثناء اختبار قياس في مبنى الكليات العلمية بجامعة تبوك في حي المهرجان.

وسارعت إحدى زميلاتها بنقل المولود لمستوصف أهلي قريب للاطمئنان على صحته، قبل أن تأتي فرقة الهلال الأحمر لتنقل الأم وطفلها للمستشفى وهما بحالة صحية طيبة، بحسب الصحيفة.