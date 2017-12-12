باريس ترفض إقامة “ محور ايراني ” في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء، رفض اي “محور” ايراني من “البحر المتوسط الى طهران” وطالب برحيل المقاتلين الايرانيين المتواجدين في سوريا.

وقال لودريان “لا للوجود الايراني وللرغبة الايرانية في اقامة محور من البحر المتوسط الى طهران”، وذلك في مقابلة خاصة حول سوريا ستبث مساء الثلاثاء على قناة “فرانس 2″.

وذكر لودريان بأن “ايران توفد مقاتلين وتدعم حزب الله (الشيعي اللبناني) في سوريا”، كما يحظى نظام الرئيس السوري بشار الاسد بدعم عسكري من روسيا التي أعلنت الاثنين سحب “قسم كبير” من قواتها في سوريا.

في تشرين الثاني/نوفمبر، كان لودريان أثار غضب طهران عندما ندد ب”نزعة الهيمنة” لدى ايران في الشرق الاوسط ولبنان واليمن مروراً بسوريا والعراق.

وشدد على ان سوريا يجب ان تعود “دولة ذات سيادة أي بعيدة عن الضغوط ووجود دول اخرى”.

ويثير تصاعد نفوذ ايران توتراً شديداً مع الدول العربية في المنطقة وتساؤلات في الغرب.

بخلاف الولايات المتحدة التي تهدد بإعادة النظر في الاتفاق النووي الموقع مع ايران، فإن الاوروبيين وفي مقدمتهم فرنسا، يطالبون بالإبقاء عليه لكن يحثون طهران على اعادة النظر في برنامجها البالستي وعلى اعتماد استراتيجية اقل “عدوانية” في المنطقة.

كما اشار لودريان الى مسؤولية موسكو وطهران في عملية السلام في سوريا قائلاً، ان “ابرز جهتين فاعلتين في هذه القضية هما روسيا وايران ولا بد ان تمارسا ثقلهما من اجل التوصل الى حل سياسي مع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي” (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا).

ودعا روسيا الى ممارسة ضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد حتى يخفف الحصار عن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق حيث ادى قصف قوات النظام الى سقوط 200 قتيل من المدنيين في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومضى يقول “لو كان من الممكن استدعاء الاسد الى سوتشي (جنوب روسيا) ومطالبته بالتوقف (عن القصف) والسماح بإيصال المساعدات الانسانية”.

كما اشار الى ان الاسد “ليس الحل” ولو ان الدول الغربية لم تعد تشترط رحيله لإطلاق اي محادثات سلام، وقال “قلنا (سننتظر رحيله) لكنه هنا ويحظى بالدعم! انه هجمي لكنه هنا!”.(AFP)