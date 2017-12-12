بالفيديو .. الصين تبتكر قماش يجعل مرتديه غير مرئي !

نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، خبر انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي الأسبوع الماضي في الصين، عن رجل يختفي بفضل قماش خاص مُبتكر يسمح للأشخاص بالاختفاء.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي في الصين، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وسط تشكيكات في مدى حقيقته، بعد أن اعتبر بعض المشككين الفيديو مفبركاً بفضل “فوتوشوب”.

في المقابل، أثنى كثيرون على هذا الابتكار، أبرزهم نائب رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الأمن العام بالصين تشن شيكو، الذي عبّر عن اهتمامه بهذه التقنية وشارك الفيديو على موقع المدونات الصيني “ويبو” مؤكداً أن لهذ القماش فوائد في المجال العسكري.

ولم تذكر الصحيفة البريطانية تفاصيل عن الرجل الذي يظهر في الفيديو، أو عن قطعة القماش، أو المواد التي صُنعت منها.