بالفيديو.. بنطال مغنية لاتينية يتمزق على المسرح

تعرضت المغنية اللاتينية #كاميلا_كابيو لموقف محرج خلال حفل Jingle Ball في #نيويورك الذي أقيم مساء الجمعة، لكنها تمكنت من تدارك الموقف المحرج.

وفضلت مغنية فريق Fifth Harmony سابقا، مواجهة الجمهور والاعتراف أمامهم – بحس دعابة تحسد عليه – أن بنطالها تمزق، قائلة: “مزقت بنطالي في الكواليس”، وفقاً لصحيفة القدس العربي، وبعد انتهاء الحفل، مازحت كاميلا متابعيها على موقع Instagram وعلقت على واقعة تمزق بنطالها من الخلف خلال الحفل.

إذ نشرت كايملا صورة لها وهي تتمتع بثقة واضحة، وعلقت عليها: “أنا أثناء محاولتي أن أبدو هادئة لكي أغطي حقيقة أن بنطالي تمزق في حديقة ماديسون سكوير”.