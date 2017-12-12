بريطانيا : نائب ماي سيتحفظ بمنصبه بعد مزاعم بشأن مواد إباحية

ذكر روبرت بيستون المحرر السياسي لتلفزيون (آي تي في)، الإثنين، أن دميان غرين نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن يتحتم عليه الاستقالة من منصبه بشأن مزاعم تفيد بعثور الشرطة على مواد إباحية على جهاز كمبيوتر يخص العمل وبتحرشه جنسيا بشابة.

وقال بيستون على صفحته على فيسبوك إنه سيتم إبلاغ الوزير الأول غرين، يوم الأربعاء، بأن مجلس الوزراء ورئيسته سيقولان له إن بإمكانه الاحتفاظ بمنصبه.

ورفض مكتب ماي التعليق على التقرير.

وأضاف بيستون أنه لم تقم امرأة أخرى بتقديم أدلة ضد جرين وأن شهادة الشرطة لا تثبت أنه شاهد المواد الإباحية على جهاز الكمبيوتر الخاص بالبرلمان.

وزعم ضابطا شرطة متقاعدان أن ضباطا اكتشفوا المواد الإباحية على جهاز الكمبيوتر الخاص بغرين خلال تحقيق في تسريبات حكومية عام 2008.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء أن التحقيق سيسير في إجراءات معينة وستنشر الحكومة النتائج فور اكتمال هذه الإجراءات.

ونفى غرين، وهو حليف مقرب لماي، هذه المزاعم.

وإذا أخليت ساحة غرين فسيعطي ذلك دفعة لرئيسة الوزراء بعدما فقدت اثنين من وزرائها الشهر الماضي. فقد اضطر أحدهما للاستقالة بسبب فضيحة تحرش جنسي والأخرى بسبب اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.(REUTERS)