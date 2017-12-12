بلومبيرغ : السعودية ترفع أسعار الوقود 80 % خلال أيام

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تعتزم رفع أسعار الوقود بنسبة 80% في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، أي بعد أيام من الآن.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ”المطلع”، أن زيادة أسعار الوقود المنتظرة تأتي في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن مصادر الطاقة لتصل إلى الأسعار العالمية بحلول 2023 أو 2025 كحد أقصى، بدلا من الموعد الذي كان مقررا وهو 2020.

وأوضحت بلومبيرغ أن الزيادة ستشمل أسعار البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود، على أن يستثنى من ذلك وقود الطائرات، وستكون هذه الزيادة بحسب المصدر، ضمن خطة تدرجية للوصول بأسعار الوقود بالسوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عام 2023 إلى عام 2025، وذلك بدلاً من عام 2020 كما كان مخططاً من قبل.

وأشار المصدر إلى أن أسعار الكهرباء لن تشهد زيادة مفاجئة بل ستزداد تدريجيا مع غيرها من مصادر الطاقة، فيما لم ترد وزارة المالية السعودية على طلب الوكالة بالتعليق على ما ذكره المصدر.

وتقتضي الخطة الجديدة قيام الحكومة السعودية بإبطاء عملية رفع الدعم كليًا عن مصادر الطاقة، وذلك في إطار مساعي الحكومة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لتلك التدابير، إذ بدأت الحكومة في سياسة رفع الدعم منذ 2015 بعد سنوات من النقاش في ظل انخفاض أسعار النفط.

في السياق ذاته، أكدت مصادر رسمية سعودية، أمس الاثنين، أن الحكومة ستعلن اليوم الثلاثاء إطلاق نظام “حساب المواطن”، وأشارت المصادر لوكالة “رويترز” إلى أن هذا النظام يهدف لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي في البلاد.(Sputnik)