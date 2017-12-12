ترامب للكونغرس : قصفنا لقوات النظام في سوريا ” قانوني “

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الكونغرس بشأن العمليات العسكرية الجارية بمشاركة الجيش الأمريكي، وصف فيها الضربات قوات النظام بأنها “إجراءات قانونية”.

وقال ترامب في رسالته التي نشرها البيت الأبيض أمس الاثنين: “منذ صدور التقرير الدوري الأخير، قامت القوات الأمريكية المشاركة في الحرب ضد داعش في سوريا، بتوجيه عدد محدود من الضربات للجيش السوري والقوات الحليفة له. وكانت هذه الضربات إجراءات قانونية تستهدف التصدي للتهديدات الواضحة للقوات الأمريكية وشركائها، المشاركين في هذه الحملة”.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، قد قصف قوات النظام في منطقة التنف قرب الحدود السورية الأردنية في 8 يونيو، معلنا أنه دمر دبابة ومدافع دخلت ما يسمى “منطقة منع النزاع” وشكلت خطرا على حلفاء للتحالف.

وفي 18 يونيو، أسقط التحالف مقاتلة سورية من نوع سو-22 في الرقة، قال إنها نفذت قصفا بالقنابل بالقرب من مواقع لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكا.

وبعد يومين من ذلك، أسقط التحالف طائرة مسيرة إيرانية الصنع من نوع Shahed-129، تابعة لسلاح الجو النظامي، بالقرب من التنف.

عقب ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كل طائرة حربية أو طائرة مسيرة تدخل مناطق العمليات العسكرية للقوات الجوية الروسية في سوريا، ستتتبعها وسائل الدفاع الجوي باعتبارها هدفا، كما هددت بوقف التنسيق مع الجانب الأمريكي، في إطار المذكرة بشأن تفادي الصدام في الأجواء السورية. ولم تسجل منذ ذلك الحين حوادث مشابهة. (RT)