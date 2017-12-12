تركيا تشكك بانسحاب القوات الروسية من سوريا

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن شكوكه في انسحاب القوات الروسية من سوريا.

وقال جاويش أوغلو في تصريح لقناة “ان تي في” التركية: “لدى روسيا قاعدتان في سوريا، وعسكريون موجودون في مختلف مناطق البلاد.. وفي المنطقة أيضا قواعد للولايات المتحدة.. وبالتالي فإن التصريحات عن سحب القوات الروسية من سوريا لا تبدو واقعية”.

وتابع الوزير قائلا: “في كل حال تم تحقيق تقدم ملموس في محاربة إرهابيي داعش في سوريا، وركز نظام بشار الأسد وإيران وروسيا الاهتمام على مسائل أخرى”.

وقد جاء ذلك تعليقا عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم في سوريا، حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء سحب جزء كبير من القوات الروسية في سوريا. (RT)