تسريبات تكشف أسرار هواتف ” سوني ” القادمة

سربت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية صورا أكدت أنها لهاتفي #سوني الجديدين المنتظر طرحهما العام المقبل.

ووفقا للمعلومات فإن الهاتفين الجديدين اللذين سيطرحان تحت اسم “Xperia” التجاري سيأتيان بمعالج “Snapdragon 845” واحد من أقوى معالجات الهواتف التي ستطرح في الأسواق، ونظام تشغيل “Android 8.0 Oreo” الأحدث من غوغل، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

وأهم ما لفت انتباه خبراء الهواتف في إحدى الهاتفين هو الحواف المستديرة للهيكل التي تعد غير مألوفة في أجهزة “Xperia” التي تصدرها سوني، فضلا عن وجود ماسح لبصمات الأصابع، الميزة التي ينتظرها عشاق هواتف سوني منذ زمن، والكاميرا المزدوجة التي من المتوقع أن تكون من أفضل كاميرات الهواتف الذكية كما عودت الشركة زبائنها في السنوات الأخيرة.

أما في ما يتعلق بالهاتف الآخر فيمكن ملاحظة كاميرا مزدوجة وهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للخدش على غرار أجهزة “Xperia” الأخيرة.