دي ميستورا يعلنها صريحة للمعارضة : النظام يرفض التفاوض و لا تملكون دعماً دولياً و طرح الانتقال السياسي مستحيل !

12 ديسمبر، 2017
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قالت قناة “العربية” السعودية، الثلاثاء، إن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أبلغ المعارضة السورية بـ “رفض النظام التفاوض”.

وذكرت القناة نقلاً عم مصادر لم تسمها أن دي ميستورا قال للمعارضة إنها لم تعد تمتلك دعماً دولياً، وأن فشل جنيف يعني استبداله بسوتشي.

وفيما قالت المعارضة إنه لا بديل عن جنيف وأنها تنتظر دعماً دولياً للمرحلة الانتقالية، قال دي ميستورا -بحسب العربية- إن تغيير النظام يكون عبر الدستور والانتخابات.

وأضافت القناة أن “مشادة حدثت بين دي ميستورا والمعارضة بعدما أبلغها استحالة طرح الانتقال السياسي”.

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19 رأي على “دي ميستورا يعلنها صريحة للمعارضة : النظام يرفض التفاوض و لا تملكون دعماً دولياً و طرح الانتقال السياسي مستحيل !”

  1. عدم وجود التفاوض أفضل مليار مرة من قبول بي بشار الجحش الذي يهينه ضباط الروس لا يريد النظام التفاوض في جنيف المعارضة لا يجب أنتشارك في سوتشي خلي بوتين يجيب قدري جميل لؤي حسين ميس كريدي يعمل الدستور والاستفتاء يلعن روحك دي مستورا كلب

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  2. لما بلشت الازمة بسوريا ظن الغرب انه خلال اسابيع رح يسقط النظام وتعم الفوضى وهيك بكون هو حصل على بده ياه بدون ما يدفع تكاليف مادية او معنوية او اخلاقية بقول للناس انتوا يلي ثرتوا وهي مشكلتكم انتم .. كان متوقع انه النظام ماله اي جماهيرية لذلك ما كان مخطط مزبوط ومزبط معارضة محترمة لذلك بتلاقي كان جامع شوية اخوان على شوية معارضين على ابناء السلطة المبعدين .. بس النظام صمد وبين انه اله شعبية .. بلش الدعم بالمصاري و السلاح و الاعلام ..الغرب دعم المعارضة بكل شي وبكل قوته وعلى مدار خمس سنين .. (لا حدا يقلي صواريخ مضادة للطائرات لان هيك شي خطر على كل الطيران المدني .. شفنا اسلحة اميركيا للمعارضة المعتدلة صفت بايدين القاعدة) بس ما مشي الحال المعارضة كل واحد عم بغني على ليلاه ما عندهم شخصية واحدة صاحبة كريزمة او شعبية يجمعوا عليها .. فخسروا .. ويلي بيخسر بالميدان ما بحصل بالسياسة طلباته ..
    هذا راي شخصي بظن فيه شي من الحقيقة والمنطق

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    1. كلامك و معلوماتك تدل على انك من أكاديمية الاسد، أولاً لم تسقط اي طائرة مدنية بصواريخ محمولة على الكتف لان هذه الصواريخ مداها محدود ولا تشكل اي تهديد على الطيران المدني اللذي يتجاوز ارتفاعه ال١١ كم.
      لم يكن يحتاج السوريون الا الى سرب واحد إسرائيلي لعدة أسابيع،
      اريد اجابة على سؤال واحد حتى اذا افترضنا ان جميع المعارضة كوكتيل من الإرهابيين، هل يحق لرئيس وطني استقدام مرتزقة على أسس طائفية لقتل شعبه؟ الطيران العلوي حصراْ دمر المدن السورية لان ما يملكه الاسد الماعز و الساعات من امثالك لا يكفي للسيطرة على بلدات السوريين،
      لذلك أتمنى لأطفالك ما عاناه أطفال السوريين، رغم تبجيلك للأب و الابن و روح القرداحة عشرات السنين لم يعطك هذا النظام حتى حقية انتخابه و انت العبد الذليل الملتزم.

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    2. النظام لا الو شعبية ولا شي واغلب الشعب حابب يخلص منو. طبعا هادا كان بالاول اما هلا صار الو شعبية بعد ماشفنا نوعية المعارضة واخلاق الثوار!!
      اما بالنسبة لامريكا فلو كان بدها تسقط النظام يا عزيزي كانت سمحت للثوار يهاجموا ضيع الشبيحة بالساحل.. حاولوا مرة بعملية كان اسمها الانفال وفرمت اصبيعهم وهددتهن بمسحهن من الوجود ازا بفكروا يعيدوها!! وانت عارف معنى مهاجمة ضيع الساحل خزان الشبيحة الرئيسي المكان يلي مافيه ابن الحرام يضرب براميل حتى لو فاتوا الثوار واتمترسوا باي ضيعة لانو ساعتها ابناء الطائفة النجسة بيقلبوا عليه مع اول طفل علوي بموت!!
      تانيا امريكا لو بدها تسقط بشار كانت انشات مناطق حظر جوي.. وهادا ما بكلفها شي..عزيزي.. الغاية من هالزوبعة كلها التغيير الديمواغرافي وبس خدمة لمصالح اسرائيل مستقبلا!! والمهمة تمت بنجاح واحتفلت اسرائيل على لسان بشار بحصولها على مجتمع متجانس!! عرفت شو يعني متجانس!؟ شعب بقيان فيه شبيحة ومؤيدين اشرف واحد فيهن ببيع امو بخمس ليرات.. والبقية منو فئة منهكة اقتصاديا مستعدة تتحمل حكم الشيطان بذاتو لتعيش.. وقلة بسيطة بقيت على مبدا حكم القوي عالضعيف بتصفيها اسرائيل على مهل عن طريق الفسفيس والعواينية بس تحكم.. اسرائيل على وشك طرد فلسطينيي غزة لسيناء وحتشوف بعينك.. ١٠ سنين على اكبر تقدير حنصير نحكي كل يوم الصبح بموعد دخول الجيش الاسرائيلي لدمشق.. للاسف!!!!

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    3. تحليلك العميق يفتقد لجزئية بسيطة بانه لولا التدخل المباشر للدب الروسي و بكامل ثقل سلاح الطيران كانت المعركة حسمت و بدون مضادات الطائرات و واضح تماما أنه المعارضة السورية لم تحظى بأي دعم حقيقي على عكس التدخل المباشر لإيران و روسيا فلذلك مقولة بان الغرب دعم المعارضة هي أمر يدعو للضحك لانه أصبح مكشوف مقدار التأمر على الثورة اسورية لتثبيت مختار المهاجرين

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  4. ديمستورا انسان واقعي هذه المعارضة المرتهنة اصبحت تطلب الحماية فكيف لها ان تفرض على النظام شروطها. الحل الوحيد للتغيير هو الابتعاد عن تركيا و اقامة كتلة واحدة مع الادارة الذاتية لشمال سورياعندها سنجد كيف النظام يبدء بالركوع و الكل يعلم ان هذا النظام لا يفهم الا بالقندرة

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  6. لعل المثل السوري العامي (الي بيجرب المجرب عقله مخرب) ينطبق على هذه الحالة تماما فهل يتوقع احدا من هذا النظام الحقير غير حقارته المعتادة والتي لن يتخلى عنها ولو بقي لديه شخص واحد فقط والحل مع هذا النظام ما قاله شكسبير يوما (نكون او لا نكون) فالسرطان حله الوحيد هو الاستئصال

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  8. يا جماعة النظام لن يرحل الا بالقوة ..اتمنى ان يعود الجيش الحر والثوار الى سابق عهدهم في توحيد الصفوف والاعتماد على النفس لحين ما يتم الانتصار وزالة هذا الكابوس عن الشعب السوري هو بشار الخائن السفاح

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  9. وصلت مساعدات الدنيا من كل الدول وكلها انسرقت
    السلاح بالمناطق المحررة ( المحاصرة مو بأدلب ) بيحرر سوريا وكلو تسلم وانباع بالمصالحات
    ادلب فيا جيوش وبحر سلاح وذخيرة وبينا وبين القرداحة ضيعتين وجبل ( جورين وشطحة وجبل جوبة برغال ) بس الشباب مو عبالن هلء عبيصفو بعض
    يعني باختصار شعب مابينعطى وش وثوار حرامية وين في حميماتي ربى دقن وصار أمير ، هدول مين بدو يدعمهن ؟

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  11. النظام و حلفاءه الروس والايرانيين بمشاركة الامم المتحدة يعتبرون المعارضة امراة و هم يقومون بنزع ثيابها قطعة قطعة و برضاها ان كان ترغيب او ترهيب حتى وصلت المعارضة الان الى مرحلة لم تعد قادرة على ستر نفسها و سوف تخضع بشكل كامل للنظام .و عذرا على التشبيه لان المراة لديها شرف اكثر مليون مرة من هذه المعارضة اللعبة في كل من هب ودب بعد ان رضيت ببيع نفسها رخيصة لما يسمون انفسهم اصدقائها

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  12. مع كرهي لحافظ الاسد بس كان يقول كلمة تاريخية و لو انها كذب بس كانت تعجبني انه اذا كنت ضعيف و لا تستطيع التفاوض في الحقوق فلا يحق لك ان تفاوض و اتركها للاجيال القادمة ربما يخرج جيل قوي و يفاوض و يسترجع الحقوق على المعارضة كلها السير على خطى رساض حجاب و الاستقالة و اتركوا بشار يدبر راسه لن يستطيع لن يستطيع ملفات ضخمة ستواجهه اولها ملف اللجئئين و الاعتراف الدولي و اعادة الاعمار

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  13. اللي قلناه بالبداية اصبح اليوم واقع .. غربلة وغربلة وغربلة لحتى يبقى الصادقين بعدها شوفوا عجائب رب العالمين .. لسا المشوار بأوله طولوا بالكم

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  15. هكذا اقرت اسرائيل لابديل عن بشار دنب الكلب لانه حامي امن اسرائيل وغير مطالبين بلجولان وحققت ما طلبت تفكيك سوريا والصراع سيبقى في سوريا للابد وحتى لو رحل الكلب سيبقى الصراع هناك اكثر من مليون قتيل من سيسامح من
    اما بشار الخرى متل الضراط ع البلاط لاشرعية ولا شرف ولا هيبة والرايح والجاي عبنيكو روسيا امريكا ايران تركيا الخخخخخ
    سوريا ع الدنيا السلام اسوا

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