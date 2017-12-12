دي ميستورا يعلنها صريحة للمعارضة : النظام يرفض التفاوض و لا تملكون دعماً دولياً و طرح الانتقال السياسي مستحيل !

دي ميستورا يعلنها صريحة للمعارضة : النظام يرفض التفاوض و لا تملكون دعماً دولياً و طرح الانتقال السياسي مستحيل !

قالت قناة “العربية” السعودية، الثلاثاء، إن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أبلغ المعارضة السورية بـ “رفض النظام التفاوض”.

وذكرت القناة نقلاً عم مصادر لم تسمها أن دي ميستورا قال للمعارضة إنها لم تعد تمتلك دعماً دولياً، وأن فشل جنيف يعني استبداله بسوتشي.

وفيما قالت المعارضة إنه لا بديل عن جنيف وأنها تنتظر دعماً دولياً للمرحلة الانتقالية، قال دي ميستورا -بحسب العربية- إن تغيير النظام يكون عبر الدستور والانتخابات.

وأضافت القناة أن “مشادة حدثت بين دي ميستورا والمعارضة بعدما أبلغها استحالة طرح الانتقال السياسي”.