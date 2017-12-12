روسيا : تفكيك خلية خططت لأعمال إرهابية في رأس السنة و الانتخابات الرئاسية

روسيا : تفكيك خلية خططت لأعمال إرهابية في رأس السنة و الانتخابات الرئاسية

أعلن مسؤول أمني روسي الثلاثاء تفكيك خلية خططت لأعمال إرهابية في فترة رأس السنة والانتخابات الرئاسية.

وصرح ألكسندر بورتنيكوف مدير هيئة الأمن الفيدرالي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن الهيئة فككت في عملية خاصة في منطقة موسكو الاثنين خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى “خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عنه القول خلال جلسة للجنة الثلاثاء إن الخلية كانت تعتزم استخدام انتحاريين.

وأضاف أن رجال الأمن “صادروا من الإرهابيين متفجرات يدوية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر، كما تم القضاء على مختبر لصنع أدوات الإرهاب”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجرى في آذار/ مارس القادم، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في كانون أول/ ديسمبر الحالي.(DPA)