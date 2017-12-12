صحيفة إسرائيلية : انسحاب بوتين المفاجئ من سوريا جزء من خطته الانتخابية

رأت صحيفة إسرائيلية الثلاثاء، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانسحاب من سوريا جزء من خطته الانتخابية، وأنه أراد أن يطمئن مواطنيه أن أبناءهم سيعودون قريباً من هذه الحرب غير الشعبية وذات التكلفة الباهظة.

وربطت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، في تحليل كتبته إيمي فريس-روتمان، بين إعلان بوتين قبل أيام نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم وبين زيارته المفاجئة لسوريا يوم أمس والتي أعطى فيها أوامره بسحب القسم الأكبر من القوات الروسية من البلاد.

كما أشارت إلى أن الإعلان يأتي في بداية أسبوع سيشهد مؤتمر بوتين الصحافي السنوي المتلفز، الذي يحضره أكثر من ألف صحافي ليسمعوا منه ملخصاً لنتائج العام.

وبذلك سيكون بوتين قادراً على مواجهة الأسئلة المرتبطة بالنجاحات في سوريا، وليس الإخفاقات أو توقيت الانسحاب. ورغم أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بوتين في الانتخابات المقررة في آذار/مارس القادم ويبسط قبضته على بلاده، والمستمرة منذ18 عاماً، لست سنوات أخرى، فإن حالة اللامبالاة بين الناخبين أصبحت في أعلى مستوياتها منذ فترة طويلة.

ونظراً لكون العلاقات بين روسيا والغرب في أسوأ حالاتها منذ أيام الحرب الباردة فإن الأمر له منطقيته. فأي انتصار متصور على الولايات المتحدة سيمثل دفعة لبوتين وحافزاً محتملاً للناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع.

واعتبرت الصحيفة أن ما فعله بوتين من تعهد بإنهاء صراع من أجل إعادة انتخابه “تكتيك سياسي قديم”. وشددت على أن ما قام به بوتين هو نزع قابس حرب أكسبته احترام مواطنيه وخوف خصومه.(DPA)