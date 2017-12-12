صحيفة لبنانية : الحريري وعد بأن ” يبقّ البحصة ” في برنامج تلفزيوني يوم الخميس

توعّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن يكشف أسماء الذين قال إنهم طعنوه في الخلف، وحاولوا استغلال علاقته القوية مع المملكة العربية السعودية، وذلك خلال برنامج “كلام الناس” الذي تبثه محطة تلفزيون لبنان (ال بي سي) بعد غد الخميس.

وقال الحريري، خلال استقباله الوفود في منزله في وسط المدينة، أمس الإثنين، إن: “هناك من أراد أن يستغلّ علاقاتنا المميزة مع السعودية، للإساءة إلي شخصيًّا. هناك أحزاب سياسية حاولت أن تجد مكانًا لها في هذه الأزمة من خلال الطعن في الظهر، وأنا سأتعامل مع هذه الحالات، كلّ حالة على حدة.”

وأضاف في كلمته التي نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الثلاثاء:”لا أحقد على أحد لأنّني على اقتناع بأنّ الوطن بحاجة إلى كلّ أبنائه كي ينهض ويتطور.”

وقالت الصحيفة ان الحريري وعد بأن: “يبقّ البحصة، وهي بحصة كبيرة، وأنه سيسمي الاشياء بأسمائها.”

وأضافت بأن الحريري توجه إلى جمهوره بالقول: «جميعكم تعرفون من حاول طعننا في الظهر، وهم حين كانوا يردّدون مواقف تحدٍّ لحزب الله وسياسة إيران ظاهريًّا، وجدنا في النهاية أنّ كلّ ما أرادوه هو الطعن بسعد الحريري. فهم كانوا يتهجّمون مرّة على الحزب وعشرين مرّة على سعد الحريري، وكانوا يدّعون أنّهم يستكملون مسيرة رفيق الحريري، كلّ ذلك كان بمثابة أكبر عملية احتيال علينا جميعًا.”

وأكد الحريري أن هناك “ربط نزاع مع حزب الله… فلا هم سيوافقوننا على سياستنا الإقليمية والدولية، ولا نحن على استعداد لأن نتوافق معهم على مواقفهم الإقليمية والدولية.”

وكان الحريري قدم استقالته خلال تواجده في السعودية بداية الشهر الماضي؛ لكنه تراجع عنها الأسبوع الماضي .