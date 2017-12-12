قاسم سليماني : جميع جماعات المقاومة في المنطقة مستعدة للدفاع عن المسجد الأقصى في القدس

قاسم سليماني : جميع جماعات المقاومة في المنطقة مستعدة للدفاع عن المسجد الأقصى في القدس

عرض قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني دعم المقاتلين الفلسطينيين، عقب إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني للحرس الثوري أن الجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس″ في الحرس الثوري، قدم هذا العرض لقائد كتائب القسام الفلسطينية، الجناح المسلح لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وأضاف أن جميع جماعات المقاومة في المنطقة مستعدة للدفاع عن المسجد الاقصى في القدس، بحسب الموقع.

يذكر أن سليماني قاد قتال إيران ضد تنظيم داعش في شمال العراق وسوريا.

وكانت إيران قد انتقدت بشدة القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهددت بعواقب لذلك القرار، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تلك المدينة تمثل “ما هو أكبر من السياسة”.

وأثارت الخطوة الأمريكية احتجاجات حول العالم دعما للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.(DPA)