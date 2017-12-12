قاسم سليماني : جميع جماعات المقاومة في المنطقة مستعدة للدفاع عن المسجد الأقصى في القدس

12 ديسمبر، 2017
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عرض قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني دعم المقاتلين الفلسطينيين، عقب إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني للحرس الثوري أن الجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس″ في الحرس الثوري، قدم هذا العرض لقائد كتائب القسام الفلسطينية، الجناح المسلح لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وأضاف أن جميع جماعات المقاومة في المنطقة مستعدة للدفاع عن المسجد الاقصى في القدس، بحسب الموقع.

يذكر أن سليماني قاد قتال إيران ضد تنظيم داعش في شمال العراق وسوريا.

وكانت إيران قد انتقدت بشدة القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهددت بعواقب لذلك القرار، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تلك المدينة تمثل “ما هو أكبر من السياسة”.

وأثارت الخطوة الأمريكية احتجاجات حول العالم دعما للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.(DPA)

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3 آراء على “قاسم سليماني : جميع جماعات المقاومة في المنطقة مستعدة للدفاع عن المسجد الأقصى في القدس”

  1. أولاً … سليماني وأسياده أقزام في عالم الرجال ….
    ثانياً …
    انتبهوا لتحجيم قضاياكم أيها العرب … أيها المسلمون
    ـــــ فلسطين والمقدسات محتلة منذ أكثر من سبعين عاماً وكلها لنا ، كل فترة يعملوا فرقعة وتختزل القضية إلى حجم أصغر ..
    ـــــ سورية محتلة منذ خمسين عاماً …. وقضية نظامها المجرم وتدميرها يجب أن تكون من أكبر القضايا العالمية المعاصرة على المستوى الإنساني والقانوني …. الآن تختزل القضية كلها في أن يرحل بشار …..
    أتمنى أن نحاول أن نرى الصور كاملة وليس جزء منها فقط يتم توجيهنا سياسياً وإعلامياً كي نراها هذا الجزء

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  2. ألست على تماس مباشر الآن مع قوى الاستكبار و الشيطان الأكبر و الكيان الغاصب و… يابن المتعة.
    لم لا تخوض هذه الحرب بنفسك و تنهي وجود عدوكم على الورق، إسرائيل، أم أنك كجرابيع الحكام العرب تحترف النهيق. يا حجي قاسم و تستعرضون القوة على العزل… فلا نامت أعين الجبناء و أبناء المتعة

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  3. هه هههه هههه ههههههه هه هههههههههههههه
    آخ يا خاصرتي!!!
    نكتة مضحكة بالفعل!!! واللي اختشوا ماتوا!!!!

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