قاضية فدرالية تسمح بتطويع متحولين جنسياً خلافاً لرغبة ترامب

رفضت قاضية فدرالية الاثنين مراجعة تقدمت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإرجاء موعد بدء الجيش الأمريكي بقبول المتحولين جنسيا في صفوفه، ما يعني السماح للجيش بالبدء بتطويع هذه الفئة من المواطنين في الاول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويمثّل هذا القرار نكسة للرئيس الجمهوري الذي أكد في سلسلة تغريدات في تموز/ يوليو إن المتحولين جنسيا لا يمكنهم “بأي طريقة” الخدمة في صفوف الجيش.

وأتبع ترامب تغريداته بمذكرة رئاسية تمنع الجيش من البدء بتطويع المتحولين جنسيا في مطلع 2018.

وأثارت مذكرة ترامب احتجاجات منظمات حقوقية سارعت إلى الطعن بها، وقد سبق لمحكمتين فدراليتين أن اصدرتا احكاما ضد المذكرة الرئاسية.

وقرار السماح بتطويع متحولين جنسيا اتخذته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما العام المنصرم وهو يسمح لهذه الفئة الخدمة علنا في الجيش الأمريكي والحصول على العناية الطبية في اطار النظام الصحي العسكري.

ويومها حددت وزارة الدفاع الأمريكية مهلة سنة قبل ان تبدأ بتجنيد اشخاص متحولين جنسيا. وكان الموعد الاول للبدء بتطويع المتحولين جنسيا في الاول من تموز/ يوليو 2017 لكن وزير الدفاع جيم ماتيس ارجأه ستة اشهر.(AFP)