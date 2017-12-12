مانشستر سيتي رصد لميسي راتباً خيالياً يفوق راتب بوغبا 3 مرات

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي راهنت على منح المهاجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي راتباً خيالياً من اجل إقناعه بعدم تمديد عقده مع برشلونة الإسباني والانتقال إلى الدوري الإنكليزي .

ووفقاً لما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة “السيتي” قدمت عرضاً لميسي يتضمن راتباً أسبوعياً قدره 850 ألف جنيه إسترليني معفيًا من الضرائب ، ليكون بذلك صاحب أعلى راتب في الدوري الإنكليزي وبفارق شاسع عن الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد ، الذي يعتبر صاحب أعلى راتب أسبوعي حالياً في الملاعب الإنكليزية بـ 290 ألف جنيه إسترليني .

ووفقاً صحيفة إيلاف، إضافة إلى هذا الراتب الضخم، فإن نادي مانشستر قدم لميسي حافزاً مالياً ضخماً قدره 88 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناعه بالتوقيع للنادي .

وكان مسيرو “السيتي” قد ظلوا متمسكين بأمل رؤية ميسي يرتدي قميص الفريق، خاصة بعدما نجحوا في التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حاول هو الآخر إقناع النجم الأرجنتيني باللعب مجدداً تحت إمرته، غير أن “البرغوث” فضل البقاء وفيًا للكتالونيين، و أقدم على تمديد عقده مع برشلونة لغاية عام 2021 مع رفع راتبه وشرطه الجزائي إلى أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني ليبدد بذلك آمال وأحلام الإماراتيين ( ملاك مانشستر سيتي) في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم.