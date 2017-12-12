مسؤول أمريكي : وزير الخارجية سيقول اليوم إنه ” لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا “

مسؤول أمريكي : وزير الخارجية سيقول اليوم إنه ” لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا “

قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم أن يقول في تصريحات في وقت لاحق يوم الثلاثاء إنه متفائل بشأن محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.

وأضاف المسؤول للصحفيين قبيل خطابين منتظرين لتيلرسون ”الوزير متفائل للغاية بإمكانية تحقيق نزع السلاح النووي من خلال المفاوضات. نحن في منتصف ذلك الطريق وهذا مستمر“. (REUTERS)