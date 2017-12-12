” هنكتب على المحطة النووية ” .. سخرية في مصر بعد زيارة بوتين

” هنكتب على المحطة النووية ” .. سخرية في مصر بعد زيارة بوتين

شغلت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بمختلف منصاتها عبر هاشتاغا #بوتين و #المحطه_النوويه.

وقد احتل الهاشتاغان مركزين متقدمين في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في البلاد، إذ ظهرا في نحو 30 ألف تغريدة.

ووقع الجانبان المصري والروسي اتفاقية لبناء أول محطة مصرية للطاقة النووية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي بوتين.

وفي الوقت الذي انبرى فيه مغردون إلى تقديم قراءاتهم حول أسباب هذه الزيارة، انشغل آخرون بالسخرية من إنشاء محطة للطاقة النووية ، إذ عدوها قفزة خيالية على واقع مملوء بالإخفاقات، حسب تعبيرهم.

وعدد نشطاء المصاعب التي قد تواجه المشروع الجديد، وقارنوه بالمشاريع الأخيرة التي نفذتها مصر كمشروع قناة السويس الجديدة.

كما دشن مغردون هاشتاغات ساخرة حول المحطة مثل هاشتاغ#هنكتب_على_المحطه_النوويه.

في المقابل، هلل مغردون بالمشروع ووصفوه بالتاريخي، إذ رأوا فيه خطوة ستضمن النهوض الاقتصادي لمصر وستحرر قرارها السياسي.

يذكر أن مصر أعدت مشروعا لإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء عام 1964، لكنه لم يتم بسبب نكسة 1967.(BBC)