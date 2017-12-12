وزير الخارجية التركي : النظام السوري لا يشكل تهديداً لنا .. و إمكانية قيامنا بعملية عسكرية في عفرين ما تزال قائمة

وزير الخارجية التركي : النظام السوري لا يشكل تهديداً لنا .. و إمكانية قيامنا بعملية عسكرية في عفرين ما تزال قائمة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن إمكانية شن عملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية المسيطرة على عفرين شمال سوريا، تزال قائمة.

وشدد جاويش أوغلو في حديث لقناة NTV، الثلاثاء، على أن تركيا ستتصدى لأي خطر عليها من شمال سوريا، مهما كان مصدره، مؤكدا أن أنقرة لا ترى حاليا تهديدا لها من النظام السوري، بل من “وحدات حماية الشعب” المرتبطة بـ”حزب العمال الكردستاني”.

وذكر جاويش أوغلو أن أنقرة سوف تنسق مع موسكو عملية عسكرية عسكرية في عفرين “إذا ظهرت الحاجة إليها”.

وأشار إلى أن بلاده لا تعارض بشكل مطلق إدخال الفصائل الكردية في التسوية السورية، مؤكدا أن أنقرة سلمت روسيا قائمة الفصائل الكردية التي توافق على العمل معها.

وتابع: “ثمة فصائل كردية مختلفة في سوريا ونبقى على اتصال مع بعضها. لسنا ضد الأكراد لكننا إلى جانبهم، غير أن ذلك لا يتعلق بالإرهابيين، وهذا ما بحثناه مع الطرف الروسي”.

وأوضح جاويش أوغلو أن إيران تعارض أيضا “وحدات حماية الشعب” بسبب صلاتها مع “حزب العمال الكردستاني”، وتابع أن روسيا “حتى إذا لم تدعم موقفنا، فهي تحترمه”. (RT)